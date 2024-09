Inzaghi ha tutti a disposizione per la gara coi rossoneri, anche Dimarco assente a Manchester per infortunio.

Dopo l'ottima prestazione in Champions League contro il Manchester City l'Inter affronterà il Milan a San Siro nel derby domenica sera. Inzaghi ha tutti a disposizione per la gara coi rossoneri, anche Dimarco assente a Manchester per infortunio.

"Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Federico Dimarco è tornato a lavorare in gruppo e si candida per una maglia da titolare per il derby di domenica sera. L'esterno mancino aveva dovuto saltare la trasferta di Manchester per un affaticamento alla coscia accusato nel match col Monza. Recuperato anche Arnautovic, assente a sua volta in Champions a causa dell'influenza", sottolinea La Gazzetta dello Sport.