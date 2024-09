Derby di Milano per i nerazzurri di Zanchetta, reduci dall'impresa in Youth League contro il Manchester City

La domenica dei tre derby di Milano si apre con la sfida della categoria Primavera: i nerazzurri di Andrea Zanchetta, reduci dall'impresa in Youth League contro il Manchester City, cercano la terza vittoria consecutiva in campionato affrontando il Milan di Federico Guidi, che li precede in classifica di 2 punti.