GdS – Inter, l’Espanyol piomba su Ranocchia: contatti con l’agente, dipende da…

Il difensore potrebbe lasciare l'Inter e iniziare una nuova avventura nel campionato spagnolo: contatti con l'Espanyol

Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe essere lontano da Milano e dall' Inter . Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il difensore umbro - in scadenza il 30 giugno con il club nerazzurro - è finito nel mirino dell' Espanyol . La società di Barcellona torna in Liga e vuole farlo in grande stile.

Il quotidiano spiega che è atteso il verdetto di Simone Inzaghi su Ranocchia, che al momento non ha ricevuto segnali dalla società sul rinnovo. In caso di mancato prolungamento, il difensore non chiuderebbe le porte a una nuova avventura in Spagna.