Inter-Inzaghi, questione di ore: annuncio in arrivo grazie a una nuova norma

Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo allenatore dell'Inter sarà Simone Inzaghi : l'ormai ex tecnico della Lazio ha già trovato un accordo con la dirigenza nerazzurra ed è pronto a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte. L'annuncio ufficiale, tuttavia, non è ancora arrivato. Una formalità che, secondo il Corriere dello Sport, arriverà nel girodi poche ore: "Questione di ore: 24 o al massimo 48. Poi Simone Inzaghi sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Il contratto biennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione (più premi per la vittoria di scudetto o altri trofei; non in caso di qualificazione alla Champions) è già stato sistemato la scorsa settimana, ma a breve il club di viale della Liberazione potrà lavorare con il tecnico scelto per la sostituzione di Conte sotto la luce del sole.

Come? E' in arrivo una nuova norma che permette accordi preliminari agli allenatori svincolati. Un modo per eliminare le disparità di trattamento tra i calciatori, che comunque prestano la loro attività dopo la data dello svincolo (30 giugno), e chi siede in panchina, che invece deve iniziare a lavorare già da prima con e per la società. Marotta, che aveva in programma di parlare con Lotito per ricevere dal numero uno della Lazio il via libera all'annuncio di Inzaghi, non avrà dunque bisogno di aspettare nessun ok.