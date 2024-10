GdS – Inter, i dati confortano: il livello si sta alzando. Se vince stasera…

Il top della condizione arriverà presto. C'è fiducia in questo senso ad Appiano Gentile, non soltanto pensando al passato. Le squadre di Inzaghi hanno sempre dato il massimo da ottobre in poi, questo è vero, ma i dati sono confortanti già adesso. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport: "I parametri fisici nelle mani oggi dello staff nerazzurro lo confermano: l’Inter è meno “stanca” oggi di quanto non fosse a metà settembre. Da quel punto di vista, i numeri confortano l’esigenza di accelerare".