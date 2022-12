GdS – Inter, il problema di Mkhitaryan apre le porte a Brozovic. Titolare col Napoli?

L'Inter riparte dalla sfida con il Napoli il 4 gennaio. In dubbio De Vrij in difesa e il centrocampista armeno per lombalgia

"D'Ambrosio e Correa sono tornati in gruppo, stop per De Vrij che resta in dubbio per il big match. Leggera lombalgia per Mkhitaryan durante l'amichevole contro il Sassuolo, così Brozovic si candida per un ritorno da titolare", riporta La Gazzetta dello Sport.