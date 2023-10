GdS – Inter, il turnover può attendere: Inzaghi manda un messaggio al campionato

Vietato abbassare la guardia. L'Inter vuole chiudere al meglio prima della sosta, sperando anche in un passo falso del Milan per ritrovarsi da sola in vetta. Inzaghi per questo manda un chiaro messaggio ai suoi e alle altre con chiare scelte di formazione. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Il turnover può attendere, il tempo per riposare ci sarà più avanti. Simone Inzaghi va dritto con le sue certezze e non potrebbe essere altrimenti: vuole mettere pressione alle rivali, tentare una nuova fuga in campionato. E allora contro il Bologna non ci saranno novità rispetto alla squadra che martedì sera ha preso a pallate una big d’Europa come il Benfica.