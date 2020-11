GdS – Inter, Lukaku riscrive le statistiche: nel folle 2020 solo in tre meglio di lui

Altri due gol in saccoccia per Romelu Lukaku. Il gigante nerazzurro ha trascinato ancora una volta i compagni alla vittoria. La Gazzetta dello Sport punta i riflettori sui numeri importanti dell’attaccante belga: “Sta riscrivendo così le statistiche di questo folle 2020, un anno che almeno lui vorrebbe consegnare ai posteri. Nei cinque campionati top solamente Lewandowski (38), Cristiano Ronaldo (33) e Haaland (31) hanno superato i suoi 29 gol segnati da gennaio. Prima di volare in Belgio e continuare a collezionare esultanze in nazionale, Romelu era tornato in fretta e furia per un pezzetto di match contro l’Atalanta.

Prima, nelle due gare giocate senza il 9, l’Inter aveva raccolto solo un pari angosciante col Parma e una sconfitta sanguinosa a Madrid. Proprio adesso torna la sfida al grande Real e Conte ha ritrovato al meglio il suo risolutore. Se nel 2020-21 ha la media di una rete a partita, in totale in A Lukaku è arrivato a 30 gol in 43 gare. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo due nerazzurri sono stati più veloci di lui a fare 30 (Ronaldo ci ha messo 41 partite, Vieri 43): un posto d’onore negli almanacchi dell’Inter non glielo leva più nessuno”.