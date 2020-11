Inter, le pagelle dei quotidiani: Lukaku ciclone, per Sanchez voto non facile. Il peggiore…

Inter dai due volti quella vista contro il Torino ieri pomeriggio al Meazza. La squadra di Conte l’ha spuntata al termine di un lungo match che l’ha vista soffrire per più di un’ora, grazie ad una rimonta che regala tre punti e respiro in vista dei prossimi impegni. Di seguito, vi proponiamo un confronto tra i migliori e i peggiori nelle pagelle dei tre quotidiani sportivi nazionali (Qui quelle di Fcinter1908.it):

GAZZETTA DELLO SPORT

MIGLIORI

LUKAKU 8 – Partecipa a tutti e quattro i gol, due li firma. Resta isolato, senza rifornimenti, per quasi un’ora, poi fa sentire la sua personalità e il suo peso e ribalta una gara che sembrava ormai segnata.

LAUTARO 6.5 – Prima di tutto, dà una mano a Lukaku, poi si propone anche sulla trequarti quando avanza invece Sanchez. Va a segno, per un attaccante è sempre un plus, e si riprende il suo spazio.

HANDANOVIC 6.5 – La prestazione generale dei suoi nei primi 60′ lo costringe ad un paio di interventi pregevoli, che hanno evitato all’Inter danni più gravi. Nessuna responsabilità sul vantaggio granata.

PEGGIORE

YOUNG 5 – Sempre in difficoltà di fronte al giovane Singo, che addirittura si procura con una certa furbizia il fallo da rigore del raddoppio granata. Davvero strano, per un navigato esterno come lui.

CORRIERE DELLO SPORT

MIGLIORI

LUKAKU 8 – Due gol, un assist, una traversa e un palo: un fattore per l’Inter che a lui non può rinunciare. Nel 2020 è a 29 centri. Bomber vero e autentico trascinatore.

SANCHEZ 7 – Voto non semplice. Primo tempo disastroso, con errori assortiti e la palla persa che costa l’1-0. Ripresa, da trequartista, con la rete dell’1-2 e l’assist per il 2-2. Comunque decisivo per la vittoria.

LAUTARO 7 – Sostituzione decisiva. Mette il piede nell’azione del 2-2, firma il 4-2 e lotta: entra con la testa giusta, da vero Toro.

PEGGIORE

YOUNG 4.5 – In ritardo su Zaza che segna, stende Singo e regala un rigore. Partita davvero da dimenticare.

TUTTOSPORT

MIGLIORI

LUKAKU 8 – Come un ciclone si abbatte sul Toro nella ripresa: due gol, un palo, una traversa e l’assist sul gong a Lautaro. Difficile trovare un modo migliore nel rispondere alla doppietta di CR7 con il Cagliari.

BARELLA 7 – Pure nel primo tempo è il migliore dei suoi. Annulla Linetty e chiude con dieci palloni recuperati: il solito leone.

PEGGIORE

YOUNG 4.5 – Con Singo è da subito notte fonda. Lui però ci mette il carico, sbagliando la diagonale sul primo gol del Toro e regalando il rigore con una goffa entrata sul suo dirimpettaio.