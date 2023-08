Gds – Inter e Milan accomunate da una cosa. Seconda stella alla portata di entrambe

Torna la Serie A. Ad aprire le danze sarà il Napoli a Frosinone (ore 18.30), poi a San Siro toccherà all'Inter che ospiterà il Monza. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza il campionato che sta per partire: "Sarà il campionato del ritorno alla normalità, dopo il Mondiale in Qatar che ha spaccato in due il torneo. Ma attenti alla Coppa d’Africa che, tra gennaio e febbraio, si porterà via una cinquantina di giocatori. Sarà un fattore. Esempio: Inter e Juve resteranno integre, Milan e Napoli perderanno colonne: Bennacer, se recupera, Chukwueze, Osimhen, Anguissa. Chi arriva in fondo può saltare sei turni di campionato".