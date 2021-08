GdS – Satriano, richieste a raffica da Italia ed estero: l’Inter non intende…

Il 20enne attaccante uruguaiano Martin Satriano sta brillando con la maglia della prima squadra: l'Inter non vuole privarsene

E le prestazioni di Satriano non lasciano indifferenti il nuovo allenatore dell'Inter e la dirigenza. L'ex Nacional, arrivato per tre milioni di euro e soffiato al Cagliari, si è preso prima la Primavera e ora la prima squadra, fin dall'amichevole con il Lugano.

La Gazzetta dello Sport spiega che Satriano, accostato a Ibrahimovic in Uruguay, sogna una carriera come quella del suo connazionale Luis Suarez. Il futuro resta in bilico, anche se le prestazioni di Satriano lasciano sperare a una conferma: "Le richieste di prestito arrivano a raffica dall’Italia e anche dall’estero. Il Cagliari ha provato a inserirlo nei discorsi per Nandez, ma l’Inter non intende privarsi del suo nuovo bomber, che vuole essere protagonista subito a Milano".