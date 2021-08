Inter-Cagliari: sprint per Nainggolan, Nandez vicino e interessa anche Satriano

Sono tre i nomi sul tavolo tra la società nerazzurra e il club sardo: dialoghi in corso tra le parti, si cerca l'intesa

Due nomi caldissimi, uno meno: sono tre i giocatori di cui parlano Inter e Cagliari in queste ore. Già chiuso e ufficializzato il passaggio di Dalbert in Sardegna, le società stanno dialogando per altri profili. Così Marco Demicheli a Sky Sport ha aggiornato sulla situazione: "Nandez e Nainggolan? Non sono due trattative legate, non è automatico, ma le società stanno parlando di entrambi gli argomenti. Ricordiamo che anche Satriano interessa al Cagliari. Dopo l'infortunio di Rog, un centrocampista serve e per questo il club sardo sta accelerando. Nandez piace all'Inter, l'accordo c'è già sul prestito con diritto di riscatto, manca quello sulle cifre. Il Cagliari chiede 5, l'Inter vuole spenderne meno”.