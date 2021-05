GdS / Inter-Roma, un solo vero dubbio per Conte. Per la Juve ha in testa…

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida di campionato in programma questa sera contro la Roma di Fonseca

L' Inter si prepara alla sfida di questa sera contro la Roma a San Siro, gara valida per il 36esimo turno di Serie A e in programma al 'Meazza' alle 20:45.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il dubbio vero di Antonio Conte è in porta: "Le sensazioni di ieri pomeriggio portavano verso un esordio dal primo minuto per Radu , già entrato nel secondo tempo contro la Sampdoria. La decisione definitiva sarà presa solo oggi".

Proprio come con la Sampdoria, turnover confermato: "Ancora fuori causa Vidal e Kolarov, in difesa Conte conferma Ranocchia e D’Ambrosio con Skriniar. Le fasce saranno di Darmian e Perisic, in mezzo con Barella e Brozovic il favorito è Vecino. Si cambia davanti: Sanchez alla seconda consecutiva da titolare, ma stavolta il partner sarà Lukaku. Occhio alla diffida per Romelu: per Torino Conte ha in testa la Lu-La".