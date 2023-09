GdS – Inter-Sassuolo, Marotta sfida l’amico Carnevali: quanti affari… ma senza sconti

Si stringeranno la mano per l'ennesima volta e si augureranno che vinca il migliore. Beppe Marotta in Inter-Sassuolo avrà al suo fianco Giovanni Carnevali, direttore generale dei neroverdi e vecchio amico. I due, si sa, sono coinvolti da un legame che va avanti da tantissimi anni, sebbene - ovviamente - ognuno tuteli gli interessi del proprio club in sede di mercato. Questo il focus della Gazzetta dello Sport:

"Nelle trattative di mercato non si fanno favori (un esempio per tutti: Frattesi questa estate non è certo andato all'Inter a prezzo di saldo), ma fuori dal campo e dagli uffici dei rispettivi club sono legati da un rapporto forte. A Milano capita spesso di vederli a pranzo e a cena in ristoranti della zona di Brera. Non solo per parlare di affari. Una curiosità: a giugno Carnevali era a Istanbul per tifare per l'Inter, da sempre la squadra del cuore di suo padre ultra novantenne".