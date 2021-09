Sensi dopo lo stop in Nazionale: “Non è nulla, ci vediamo domenica allo stadio”

Il centrocampista dell'Inter ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio dopo il problema fisico accusato in Nazionale

Arrivano importanti rassicurazioni da Stefano Sensi sulle sue condizioni. Il centrocampista dell'Inter, costretto al forfait in Nazionale per un fastidio al polpaccio, attraverso Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi Azzurri e soprattutto nerazzurri verso la sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: "Ragazzi non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio! Forza Azzurri #Italialituania", le sue parole. Sensi ha dunque nel mirino la prossima gara di campionato contro la Sampdoria, il problema fisico accusato non preoccupa.