GdS – Inter, stasera con la Salernitana un inedito: mai visto in campionato…

Torna il campionato e l'Inter vuole voltare subito pagina. Inzaghi spera ci conquistare i tre punti nonostante le diverse novità di formazione che inevitabilmente ci saranno per diversi motivi all'Arechi stasera. Mancherà, ad esempio, Lautaro Martinez in attacco, costretto a riposare in vista della gara col Benfica.

Ne parla anche la Gazzetta dello Sport: "Al posto del Toro ci sarà Sanchez a far coppia con Thuram. È un inedito: i due non hanno mai giocato insieme in campionato, neppure per un minuto. L’unico momento di coesistenza è stato a San Sebastian, quando però il cileno faceva il trequartista. Salerno è una prima volta per tutti. E un test non banale per l’Inter: senza il capitano la nave va tenuta comunque in rotta".