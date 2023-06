GdS – Inter, su Frattesi anche l’ok di Inzaghi: perfetto per quattro motivi

E' Davide Frattesi il prescelto per il centrocampo dell'Inter. Gli sviluppi degli ultimi giorni hanno portato ad una linea che mette d'accordo società e allenatore, in attesa però di concludere la trattativa attraverso il margine che arriverebbe soltanto da un'uscita. Questo l'aggiornamento sul tema proposto dalla Gazzetta dello Sport oggi:

"Frattesi è un nome che ad Appiano convince tutti. Anche Inzaghi, che pure come mezzala aveva fatto il nome di Milinkovic. Il centrocampista del Sassuolo è però considerato perfetto per età, margini di crescita, oltre che perché italiano e dall’ingaggio contenuto. Oggi al Sassuolo guadagna 700 mila euro, stipendio che l’Inter è pronta più o meno a quadruplicare. C’è spazio per dirsi sì, ci sono le premesse e le promesse. Serve l’ultimo (e non banale) incastro".