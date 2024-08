Dovrebbe recuperare per il Genoa. Nel frattempo, ha già stregato Inzaghi. Cinque gol in tre amichevoli, un rigore procurato, un paio di reti dal dischetto. Taremi piace perché in fondo, come ha specificato Bergomi, magari non eccelle in nessun fondamentale, ma sa fare tutto: segna, fa segnare, fa valere il fisico, svaria e si muove molto. Farà divertire i tifosi".