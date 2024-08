La rincorsa continua. Non è ancora ufficiale il forfait di Mehdi Taremi per la prima partita di campionato dell'Inter in trasferta contro il Genoa

Marco Macca Redattore 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 13:31)

La rincorsa continua. Non è ancora ufficiale il forfait di Mehdi Taremi per la prima partita di campionato dell'Inter in trasferta contro il Genoa.