GdS – Inter-Torino, lotta tra giganti Acerbi-Zapata. Il nerazzurro disse…

Un duello per nulla banale attende il difensore nerazzurro che ha rivelato apertamente la grande considerazione per il colombiano

Sarà sicuramente uno dei duelli più interessanti in Inter-Torino. Francesco Acerbi, dopo aver tenuto a bada Haaland e tanti attaccanti puri, dovrà vedersela anche con Duvan Zapata. Sarà un confronto senza sconti. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "La lotta tra i giganti di Inter e Torino si preannuncia ricca di spunti e di scintille, in una danza che sarà un continuo corpo a corpo di occhiate e fisicità. Ma in questo duello ad altissima sensibilità per l’economia della sfida si riconoscono pure le precondizioni affinché, dall’alto dei loro centimetri, il confronto possa diventare un belvedere".

Il difensore nerazzurro, in tempi non sospetti, disse apertamente di temere il colombiano. Riporta infatti la Gazza: "Francesco Acerbi e Duvan Zapata si guarderanno negli occhi, con molta probabilità allargheranno volentieri i gomiti, ci metteranno i muscoli. Sarà una serata da vivere tutta d’un fiato per entrambi. Non troppo tempo fa, il difensore interista che recentemente ha fermato per la seconda volta un certo Haaland, aveva raccontato: «Zapata e Giroud sono gli attaccanti più rognosi da marcare nel nostro campionato»".