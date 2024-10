È Marcus Thuram il migliore in campo in Inter-Torino per il quotidiano. Bene anche Bastoni. Due insufficienze

Non poteva che essere Marcus Thuram il migliore in campo di Inter-Torino per la Gazzetta dello Sport. Al francese, autore di una tripletta, è stato assegnato un voto alto, 8: "Sta diventando un centravanti completo, non è più 'solo' la spalla di Lautaro". Voto alto anche per Bastoni, 7,5: "Difensore sulla carte d'identità, ma è un errore. Regista e rifinitore, c'è il suo sinistro sul primo e terzo gol". 6,5 per Simone Inzaghi: "I compiti a casa, per la sosta, sono chiari e riguardano la fase difensiva. Però esce alla grande con 3 vittorie su 3 nell'ultimo miniciclo".