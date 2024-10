L'Inter resta in scia al Napoli. A San Siro i nerazzurri battono il Torino grazie alla tripletta di uno strepitoso Thuram e si riportano a -2 dalla squadra allenata da Conte. La Gazzetta dello Sport analizza così la prova dell'Inter: "Ha ritrovato il ritmo che l’aveva portata al titolo e che ora le serve per arginare la fuga del Napoli. La pausa darà più fastidio a Simone Inzaghi, adesso che il gruppo si era ripreso dalla bastonata del derby, mentre servirà a Paolo Vanoli per guardare dentro la sua squadra e individuarne il vero volto. Comunque giocando in dieci dal 20’ del primo tempo, per l’espulsione di Maripan, il Toro riesce a non crollare rovinosamente".