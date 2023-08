GdS – Inter, vincere fa morale: da Cuadrado e Frattesi le migliori indicazioni

L'Inter chiude al meglio la tournée giapponese. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto, in rimonta, il PSG per 2-1 grazie ai gol di Esposito e Sensi. Dagli inviati della Gazzetta dello Sport a Tokyo le prime sensazioni dopo la vittoria di oggi e le indicazioni arrivate da diversi elementi. Questo il focus proposto:

"Vincere fa morale, pure se conta zero di questi tempi. Però l'Inter chiude nel migliore dei modi la tournée giapponese: vittoria in rimonta 2-1 sul Psg dell'ex Skriniar, con Frattesi nella versione di assistman prima per Esposito e poi per Sensi. Dal centrocampista e ancora una volta da Cuadrado le migliori indicazioni per Inzaghi, qualche lampo da Thuram però ancora poco inserito nel collettivo nerazzurro".