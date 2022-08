GdS – Inzaghi, notte da incubo che porta a diverse riflessioni

"Quella che un tempo era casa, oggi sembra il palcoscenico di un’opera thriller, uno dei posti da incubo delle notti di Halloween. Simone Inzaghi torna per la seconda volta nel suo Olimpico da allenatore dell’Inter e per il secondo anno consecutivo esce a testa bassa, sconsolato, travolto dai gol della sua ex Lazio e dalla gioia del suo vecchio popolo". Apre così l'analisi de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione negativa dell'Inter contro la Lazio."Ancora un 3-1, come un anno fa, stavolta maturato in maniera diversa ma non per questo la ferita è meno dolorosa. E ancora una volta la sua Inter trova il primo kappao stagionale nel personale derby dell’allenatore, che a differenza di un anno fa dove fu costretto a preparare la sfida senza tanti titolari per via delle nazionali, stavolta ci mette del suo, con scelte discutibili e cambi – probabilmente – troppo tardivi. E’ una notte da incubo che invita a diverse riflessioni", si domanda il quotidiano, dalla mossa Gagliardini a Lukaku in campo per 70' nonostante non sia al massimo della forma.