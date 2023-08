GdS – L’Inter la ribalta all’improvviso: due gol in azioni quasi fotocopia

Il focus sulla vittoria dei nerazzurri oggi in amichevole a Tokyo per 2-1 in rimonta contro il PSG

Si è chiusa con una vittoria la tournée estiva dell'Inter in Giappone. A Tokyo, con gol di Esposito e Sensi, i nerazzurri hanno ribaltato la gara con il PSG mostrando un buon calcio, nonostante una forma fisica fisiologicamente ancora non ottimale. Le indicazioni per Inzaghi sono comunque positive, soprattutto dal punto di vista del gioco. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: