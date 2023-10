GdS – Lukaku, fischietti pronti per i tifosi dell’Inter? I precedenti in Italia

Ci sono state altre occasioni in cui l'ex di turno è stato accolto come sarà per il belga domenica al Meazza

Domenica pomeriggio Romelu Lukaku tornerà per la prima volta a San Siro da avversario dell'Inter. La data è cerchiata in rosso da parte dei tifosi nerazzurri dal giorno della presentazione dei calendari, fissata per chiudere un cerchio aperto col tradimento del belga che ha improvvisamente voltato la faccia a dirigenti e compagni nel corso di questa estate. Pronti, come noto, 30 mila fischietti per accoglierlo e accompagnare ogni sua giocata con un sottofondo non da poco. Ma è la prima volta che ciò accade?