Gds – Lukaku, gli interessi per lui lievitano: a fine anno già addio alla Roma?

Per ora è vero amore tra Romelu Lukaku e la Roma, ma da qui a fine stagione è impossibile prevedere cosa accadrà. Anche perché il giocatore sta rendendo benissimo in giallorosso e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'interesse intorno a lui lievita: "I suoi manager si stanno già fregando le mani, visto che in estate – quando scadrà il prestito – si riaprirà per lui sia il ricco mercato della Premier, sia quello ancora più ricco dell’Arabia Saudita. Una sfida che, compiuti i 31 anni, potrebbe anche accettare. A Roma si sta trovando molto bene, anche se sa come la clausola di rescissione da circa 40 milioni che il Chelsea (proprietario del suo cartellino) ha posto, è impegnativa.

Soprattutto se non arrivasse la qualificazione in Champions. Le variabili possono essere molte, prima fra tutte il possibile addio di Mourinho. Come sorprendersi poi per il fatto che gli arabi sono pronti a fare follie per lui? La risposta, per ora, è una porta socchiusa: «Onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa». Occhio alla parola «ancora». Presto potrebbe fare tutta la differenza del mondo".