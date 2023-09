GdS – Nessun derby come Inter-Milan: la città comanda in Europa per due dati

Inter-Milan da sempre ruba il fascino alle migliori sfide sportive in Europa. Quest'anno ancor di più, complice il grande inizio di stagione di nerazzurri e rossoneri. Lo spiega nel dettaglio la Gazzetta dello Sport di oggi: "Sul derby si poseranno gli sguardi di tutta Europa: nessuna delle altre grandi città del calcio continentale vanta un derby al comando. E non è tutto: Milano è in testa alla classifica dei gol fatti, considerando Manchester, Madrid e Londra come altre concorrenti. Per media gol totali segnati Inter e Milan arrivano a 5,4 reti a partita, seguono in coppia Real e Atletico a 5,3, poi Arsenal e Tottenham a 4,8; chiudono City e United a 4,1.