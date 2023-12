GdS – Nessuno in Europa come l’Inter: unica big con lo stesso passo su due tavoli

Che poi è la vera sfida dell'Inter. Non soltanto primeggiare in Italia, ma contestualmente tentare la scalata in Europa come lo scorso anno. I nerazzurri per ora ci stanno riuscendo con ottimi risultati, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Nessun’altra big sta giocando su due tavoli alla stessa maniera e ha avuto un passo così dominante sia in campionato che in Champions. L’Arsenal e il City, ad esempio, sono già sicure di andare agli ottavi da prime, ma in Premier osservano il ritorno in vetta del Liverpool, che la Coppa più importante neanche la gioca.