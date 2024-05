GdS – Serie A, annata record? Possibili addirittura nove squadre in Europa

Le tre finaliste europee dello scorso anno non sono un caso isolato. Perché la Serie A si sta facendo valere anche quest'anno in campo internazionale e vuole consolidare la propria autorevolezza. Dall'Italia infatti potrebbero partire ben nove squadre il prossimo anno nel tentativo di giocarsi una coppa. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "La condizione necessaria è che la Fiorentina vinca la Conference e non arrivi tra le prime sette in campionato. In questo caso, e senza vittoria di un’italiana in Europa League, avremmo cinque squadre in Champions (con la classifica attuale: Inter, Milan, Juve, Bologna e Atalanta), tre in Europa League (Roma, Lazio e Fiorentina quale vincente della Conference) e una in Conference (Napoli).