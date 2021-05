GdS – Superlega, per Inter e altre 8 patteggiamento e caso chiuso. La Juve rischia grosso

Le decisioni della Uefa sulla Superlega dopo il patteggiamento di 9 club, tra cui l'Inter, mentre Juve, Real e Barcellona rischiano grosso

Tre contro tutti . Real Madrid , Barcellona e Juventus non si arrendono e non rinunciano all'idea Superlega . Gli altri nove club, tra cui l' Inter , si sono ufficialmente arresi e hanno patteggiato con la Uefa . Se per i tre club ribelli si aprirà una battaglia legale con la Uefa, che vorrebbe imporre una squalifica di uno o due anni dalle coppe europee, per gli altri nove ci sono sanzioni economiche e di principio.

Dopo il patteggiamento, arrivano le dichiarazioni e le multe: " I club 1) accettano la natura vincolante degli Statuti Uefa; 2) riconoscono il metodo sportivo quale criterio per qualificarsi alle coppe; 3) ritornano nell’Eca che è l’unico organismo dei club riconosciuto dall’Uefa; 4) chiudono qualsiasi rapporto con la società della Superlega. Quindi dovranno mettere mano al portafoglio, donando collettivamente 15 milioni in beneficenza per bambini, giovani e il calcio amatoriale; perdendo il 5% dei premi Uefa annuali che saranno redistribuiti nel sistema; e infine, per evitare future “fughe in avanti”, accettando fin d’ora una multa di 100 milioni se giocheranno in un torneo non autorizzato o di 50 milioni se violeranno altri impegni della “Dichiarazione d’Impegno del club”. Dovranno rispettare i principi del memorandum d’intesa con l’Uefa del 2019. E saranno coinvolti nelle riforme post 2024, quando partirà la nuova Champions". Per United, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Atletico, Milan e Inter il caso è chiuso.