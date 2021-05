NYT: “SuperLeague, guerra interna tra club. Juve, Barça e Real minacciano azioni legali”

Starebbe scoppiando una guerra interna ai 12 club fondatori della Superlega secondo il noto quotidiano statunitense

E' tutt'altro che chiusa la questione Superlega, con i club che ora, dopo aver tentato la guerra alle istituzioni, ora se la fanno tra loro. E' quanto scrive il New York Times, che spiega come al centro della nuova battaglia ci siano due lettere: una di rinuncia al progetto e di riammissione delle squadre al sistema esistente in Europa, e un'altra di minaccia per chiunque abbandoni la Lega. L'UEFA ha chiesto ai club fondatori di firmare la prima lettera, che sancirebbe la fine legale della SuperLega: otto club hanno deciso di farlo.