Dopo 7 pari, Blessin esulta: Portanova abbatte il Toro. Il Genoa torna a sperare nella salvezza

Dopo sette pareggi su sette partite, Alexander Blessin trova la sua prima gioia sulla panchina del Genoa: Torino ko 1-0

Una partita molto combattuta e lottata in ogni zona del campo, che i rossoblù hanno portato a casa nonostante l'inferiorità numerica dopo appena 24', quando Ostigard si è visto sventolare il cartellino rosso per doppia ammonizione. Nella ripresa, tanti duelli, poche occasioni. Finisce 1-0, con il Genoa che aggancia (con due partite in più) il Venezia a quota 22. Il Torino, dopo il pareggio con l'Inter, resta a quota 35.