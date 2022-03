Juric: “Devastante non vincere contro l’Inter. Nessuna spiegazione per il rigore”

Le parole del tecnico del Torino: "Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Genoa, Ivan Juric, tecnico del Torino, è tornato così sul pareggio di domenica scorsa contro l'Inter: "Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante non vincere. Se sono arrivate spiegazioni o scuse per il rigore non dato? No", le parole riportate da TMW.