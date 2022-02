Genoa, Blessin: “Vanheusden? Sta facendo una cura conservativa, vedremo”

Il tecnico dei rossoblu ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche dello sfortunato difensore belga

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter ha parlato anche delle condizioni fisiche di Zinho Vanheusden, costretto a fermarsi per l'ennesima volta in stagione a causa di un infortunio: "Zinho sta facendo una cura conservativa al ginocchio, vedremo come reagirà".