Vanheusden, sfortuna senza fine: problema al ginocchio, stagione finita?

Il difensore belga di proprietà dell'Inter, in questa stagione in forza al Genoa, deve fare i conti con un altro infortunio

La stagione di Zinho Vanheusden, la prima a tempo pieno in Serie A, potrebbe già essere arrivata al termine: il difensore belga, ceduto dall'Inter in prestito al Genoa la scorsa estate, sta facendo i conti con l'ennesimo problema fisico. Questa volta a preoccupare il talentuoso classe '99 è un dolore al ginocchio: per valutare le sue condizioni e i tempi di recupero bisognerà attendere gli esami medici dei prossimi giorni, ma si teme un lungo stop. Un nuovo intoppo nel percorso di crescita del giocatore, più volte bersaglio della sfortuna nella sua ancor giovanissima carriera.