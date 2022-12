Sky – Genoa, tra i candidati per la panchina c’è anche Claudio Ranieri

L'ex allenatore nerazzurro, che di recente ha allenato la Samp, sarebbe in pole per prendere il posto di Blessin sulla panchina rossoblù

Claudio Ranieri , ex allenatore dell'Inter, è stato contattato dalla proprietà del Genoa. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Blessin sulla panchina del club ligure. Lo ha spiegato a Skysport, Gianluca Di Marzio.

Il giornalista ha sottolineato che non è stato ancora esonerato l'attuale tecnico dei rossoblù, ma l'ex allenatore della Sampdoria (2019-2021) potrebbe ritornare ad allenare in Serie A dopo l'esperienza in Inghilterra, al Watford.