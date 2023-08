Inter, il Genoa torna a pensare a Fabbian: possibile tentativo a fine mercato

In casa Inter è ancora tutto da definire il futuro di Giovanni Fabbian: il centrocampista classe 2003 era destinato a finire all'Udinese nell'ambito dell'operazione Samardzic, ma la brusca interruzione dell'affare ha fatto saltare i piani.

Sul giocatore, secondo Il Secolo XIX, è pronto a rifarsi vivo il Genoa: "Per quanto riguarda la mediana, è tornato in auge il nome di Giovanni Fabbian. Il giocatore dell'Inter, 20 anni, l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della stagione della Reggina. Rientrato a Milano, Fabbian era stato inserito nell'affare Samardzic con l'Udinese ma il tira e molla del tedesco ha fatto saltare tutto, per cui anche l'ex Reggina è tornato sul mercato. Tra le società che stanno seguendo la situazione c'è anche il Genoa che però potrebbe virare sul calciatore solo verso la fine del mercato".