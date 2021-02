Verso Inter-Genoa, focus sulla tattica per i rossoblù: Pellegrini indisponibile. Biraschi…

Prosegue la preparazione del Genoa in vista della gara di San Siro contro l'Inter

Focus puntato sulla tattica. Prosegue la preparazione del Genoa in vista della gara di San Siro contro l'Inter . Come riporta il sito ufficiale del club rossoblù, in vista della gara con i nerazzurri indisponibile Pellegrini.

"Il rientrante Biraschi ha svolto gran parte del lavoro in gruppo. Così come per Cassata si avvicina per lui il giorno del ritorno tra i convocati, ultimate tutte le verifiche e valutazioni del caso".