Il Genoa ospiterà l'Atalanta nel prossimo turno di campionato con una buona notizia. Alberto Gilardino ha recuperato diversi calciatori e può finalmente contare sulla profondità della sua rosa. Un'arma che gli era tornata utile in una sola circostanza, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa: "Se non mi sbaglio penso che sia una delle prime volte, è successo solo con l’Inter, che abbiamo la rosa quasi al completo. Non abbiamo giocatori che possano giocare i 90 minuti ma ho scelta, qualità e caratteristiche diverse per cambiare la partita".