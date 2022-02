Inter, Inzaghi ritrova Bastoni: “Duro lavoro per preparare la prossima gara”

Il difensore nerazzurro, squalificato con il Sassuolo, si riprende il suo posto accanto a de Vrij e Skriniar

Inzaghi ritrova oltre a Brozovic anche Bastoni. Il giocatore dell'Inter, squalificato contro il Sassuolo, si era infortunati con la Roma in Coppa Italia ed aveva fatto un recupero record per esserci contro il Liverpool. Giocata la gara di Champions però è rimasto fermo ai box due turni per la squalifica rimediata alla fine del derby per proteste contro la terna arbitrale. Per il difensore era anche stato fatto ricorso ma non è stato accettato e così, oltre al Napoli ha saltato la gara con i neroverdi e si è notata anche la sua assenza. Oggi si è allenato con il resto dei compagni alla Pinetina, alla ripresa degli allenamenti. E ha postato le foto della seduta e ha raccontato ai suoi follower: "Duro lavoro per preparare il prossimo match". Servirà tutto il duro lavoro di questo mondo e ritrovare concentrazione per rinsavire dopo la battuta d'arresto in campionato.