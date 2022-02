TS – Gosens convocato per Genoa-Inter ma senza giocare: “Punta il Milan”

Dal 27 gennaio il tedesco si allena ad Appiano Gentile e finora ha rispettato la tabella di marcia prospettata dallo staff medico del dottor Volpi

L'Inter ha ora un'arma in più per superare il momento difficile e continuare la sua corsa verso il ventesimo scudetto: Robin Gosens. L'esterno tedesco anche ieri si è allenato in gruppo ed è ormai recuperato dall'infortunio che lo tiene ai box dallo scorso novembre. E ora punta ad esordire in nerazzurro: "A questo punto appare certa la sua convocazione per Genoa-Inter di venerdì - scrive Tuttosport. Come detto, difficilmente potrà giocare, al massimo potrà disputare dei minuti a fine ripresa se il risultato lo permetterà, ma è indubbio che il suo recupero sia una buona notizia per Simone Inzaghi in vista di un finale di stagione che vedrà l’Inter in lotta su più fronti.