Domani si alza il sipario sulla nuova Serie A Enilive 2024/25: l'Inter campione d'Italia aprirà le danze a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, orfano di Retegui, andato all'Atalanta, e di Gudmundsson, in chiusura con la Fiorentina. La partita, che si giocherà alle 18.30, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i rossoblu dovrebbero scendere in campo con Messias avanzato di fianco a Vitinha, considerando che anche Ekuban non è al meglio. A centrocampo tris composto da Badelj, Frendrup e Malinovskyi con Sabelli e Martin sulle fasce. Davanti a Gollini ecco De Winter, Bani e Vasquez.