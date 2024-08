Sandro Sabatini, giornalista, sulle colonne di Calciomercato.com, ha stilato la sua top 10 finale del campionato di Serie A come fatto anche l'anno scorso. E non mancano le sorprese secondo il giornalista: "10° posto per il Torino, non di più. Vanoli è pragmatico e solido, due aggettivi che - per i tifosi granata - sarebbe bello fossero aderenti anche al mercato di Cairo. Che invece lascia a desiderare. I soldi della cessione di Buongiorno sono stati incassati tutti e investiti solo un po’. Con la rosa attuale, sarebbe un’impresa andare più su del decimo posto. 9° il Bologna e non per la successione di Thiago Motta, ben rimpiazzato da Italiano. La panchina conta, ma la squadra di più. Al via mancano Calafiori, Ferguson e Zirkzee, il tridente del capolavoro.