Genoa, Maran: “Subito gol dall’Inter nel nostro momento migliore. Eravamo in controllo”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa questo pomeriggio con l’Inter: “Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, siamo stati più in partita e riuscivamo a fare le cose meglio. Dispiace perché questi ragazzi venivano da tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di lavorare bene. Questo nella gara si vede, non riusciamo a dare continuità alle cose che facciamo. Non abbiamo tirato in porta perché sbagliavamo nell’ultimo passaggio, ma abbiamo creato diverse situazioni. La nostra è una squadra molto rinnovata ma che ha lavorato poco in gruppo e che ha perso la condizione. Questi ragazzi sono encomiabili, cercano sempre di dare il massimo. Mi spiace che non siano stati premiati con un risultato positivo, dispiace perché eravamo abbastanza in controllo. Abbiamo cercato sempre di tener palla, senza andare negli spazi, e questo ha facilitato la fase difensiva dell’Inter. Io credo che la nostra squadra debba essere sempre propositiva, senza però perdere equilibrio. Non possiamo accontentarci”