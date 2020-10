Inter, D’Ambrosio: “Raccolto meno di quanto meritavamo. Dall’inizio ci siamo detti…”

Al triplice fischio di Genoa-Inter, Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Non è stata una partita facile, in Serie A non ce ne sono. Tutto dipende da come le interpretiamo noi. Nessuno mai ci ha dominato, come ha detto il mister, e finora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Oggi abbiamo fatto bene, siamo stati bravi a non subire gol e portare a casa punti che fanno sempre bene. Ce lo siamo detti fin dall’inizio: per poter puntare in alto bisogna fare un lavoro di squadra a livello difensivo e poi offensivo. Oggi la cosa principale era non subire gol e fare una buona partita a livello offensivo. Lo Shakhtar? Li abbiamo già affrontati, loro hanno tanta qualità e molta forza fisica. Dobbiamo affrontarli come fatto l’anno scorso e cioè da squadra”.