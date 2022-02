Inter, Borja Valero: “Serie A non si vince a febbraio. Ora i singoli devono dare di più”

L'opinionista, a Marassi per DAZN, ha parlato della sfida che vale molto per i nerazzurri: vale innanzitutto la capacità di rialzarsi

Vale innanzitutto la capacità di dimostrare che si può cadere ma ci si deve rialzare. A Marassi l'Inter deve ritrovare sé stessa ed è la sfida del giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Della formazione di Inzaghi e del momento che sta vivendo ha parlato Borja Valero, opinionista di DAZN, e in particolare ha sottolineato: "In una stagione devono essere gestiti i momenti altalenanti e bisogna risolvere i problemi per trovare la strada della vittoria. Nessuno ha mai vinto il campionato a febbraio e l'Inter ha ancora tutto davanti per riuscire a vincerlo. Comunque sta avendo difficoltà con le azioni create dalla ripresa natalizia, ma la squadra c'è e sono i singoli che devono tirare fuori qualcosa in più adesso".