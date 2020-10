Genoa-Inter, Sensi si allena da solo al Ferraris ma non sarà a disposizione di Conte

Stefano Sensi non è a disposizione neanche per la partita con il Genoa. Il giocatore, reduce da un affaticamento muscolare, non è neanche in panchina (anche se è a Marassi con il resto della squadra, ha fatto una seduta individuale prima della partita). C’è Barella tra gli uomini a disposizione perché giocano da titolari Brozovic e Vidal, c’è anche Nainggolan tra le riserve, ma non c’è l’ex Sassuolo ancora alle prese con il suo problema. Era rimasto fuori nella gara col Borussia M’Gladbach per precauzione ma evidentemente non si vuole rischiare nulla anche in vista della prossima gara di Champions contro lo Shakhtar quando all’Inter mancherà ancora anche Skriniar.