Il tampone ancora positivo non è una bella notizia per lui e per l’Inter. Milan Skriniar non si è ancora negativizzato dopo 19 giorni dal primo tampone risultato positivo al covid19. Non solo quindi salterà la sfida di campionato contro il Genoa – spiegano a Skysport – ma salterà anche il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma martedì prossimo.

(Fonte: Skysport)