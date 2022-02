Sky – Genoa-Inter, Inzaghi con i titolarissimi. Lautaro in attacco con Dzeko

Alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoblù l'idea è che il tecnico voglia giocarsela con chi ha reso al meglio finora

Si va verso la conferma dell'Inter migliore contro il Genoa. In attesa delle parole di mister Inzaghi, attese per le 13:30, l'idea sullo schieramento in campo resta quella: i titolarissimi perché c'è da ricominciare a vincere subito. Per questo giocherà la difesa titolare, giocheranno Dumfries e Perisic sulle fasce, rientrerà Brozovic in mezzo al campo con Barella e Calhanoglu e in attacco dovrebbero giocare Dzeko e Lautaro.